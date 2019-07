Quem sai aos seus não degenera e Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, já está a dar que falar.

Com apenas 9 anos o ‘craque júnior’ dá os seus primeiros passos na condução e mostra que já sabe guiar um carro eléctrico, dentro de uma propriedade privada.

Quem mostrou as imagens foi a tia, Elma Aveiro, de férias com a matriarca do clã e os sobrinhos, numa notícia avançada pela revista ‘Flash!’.