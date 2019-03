Um grupo de crianças da Kibera, no Quénia, local onde se situa a maior favela do mundo, demonstraram apoio ao artista português que vai representar Portugal na Eurovisão com o tema ‘Telemóveis’.

O vídeo foi registado por uma ONG, a ‘From Kiberia With Love’, e Conan Osíris assumiu na caixa de comentários da publicação, no Instagram, “assim vou chorar”.