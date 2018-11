‘Cozido de Portugal’ juntou duas centenas de pessoas no Museu de Imprensa

Depois do DIÁRIO e da FN Hotelaria guiarem até à sua mesa ‘Lampreia à Bordalesa’, do reputado restaurante ‘O Gaveto’, e o ‘Menu de Selecção’, com a selecção nacional de chefes de culinária, liderada por António Boia, hoje cerca de duas centenas de pessoas não quiseram faltar ao evento ‘Cozido de Portugal’, uma experiência com claro foco para os amantes de enchidos e uma iguaria confeccionada pelas mãos de um dos melhores ‘artistas’ por detrás dos tachos: o chef Nuno Diniz.

O evento gastronómico decorreu no Museu da Imprensa da Madeira. Veja o vídeo com os melhores momentos