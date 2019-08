Conheça os números que marcam esta quinta-feira, 1 de Agosto

1 milhão

O Conselho de Governo autorizou, esta tarde, a realização da despesa inerente à primeira fase da empreitada do Pavilhão do Estreito de Câmara de Lobos, nomeadamente a Execução de infra-estruturas, até ao montante de 1.000 000,00 euros, sem IVA.

12 mil

A associação Banda Municipal de Santana vai receber 12 mil euros, dados pelo Governo Regional, para realização de seis concertos de música filarmónica na Região Autónoma da Madeira, e uma participação no Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas, em Lisboa, no âmbito das comemorações do 1.º Dezembro, em 2019.

10 mil

Paulo Miguel Fagundes de Freitas Rodrigues vai receber 10 mil euros para edição e publicação do ‘Dicionário Breve da História da Autonomia da Madeira’, em 2019.

141

De acordo com os dados fornecidos pela Direcção Geral da Política de Justiça ao INE, no segundo trimestre de 2019, o número de constituições de sociedades (250) com sede na Região Autónoma da Madeira foi superior ao número de dissoluções (109), resultando num saldo positivo de 141 sociedades.

150 mil

O futuro Julgado de Paz de Santa Cruz vai abrir ao público no próximo dia 13 de Setembro. O presidente da Câmara Municipal visitou, hoje, as instalações que resultam de um investimento superior, numa primeira fase, a 150 mil euros.