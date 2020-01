Confira o novo teledisco da banda Jesus Or A Gun

A banda de rock madeirense Jesus Or A Gun (JOAG) lançou, na última semana, um novo teledisco, para o tema ‘Karma’, que integra o EP de estreia do grupo, ‘The Eruption’.

O vídeo, realizado por Ruben Marques, resulta de uma colagem de momentos, uma mistura de vídeos espontâneos captados pelos fãs, pelo realizador e pela própria banda ao longo do primeiro ano e meio de promoção ao vivo do referido EP e inclui imagens dos vários concertos que os JOAG efectuaram pela Madeira e Portugal continental nesse período.

Formada no início de 2017, esta banda de rock continua a surpreender no meio musical e prepara muitas novidades para 2020, entre as quais o lançamento de um tema novo, além da gravação do primeiro longa-duração da banda.