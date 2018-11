Coca-Cola convida portugueses a partilharem o espírito de Natal, veja o vídeo

A Coca-Cola acaba de inaugurar a época natalícia e, para celebrar, quer contagiar a casa de todos os portugueses com o espírito especial do Natal. Com chegada em breve da época mais aguardada do ano, a marca apresenta o seu novo anúncio, onde convida todos a viverem os inestimáveis valores do Natal: alegria, partilha, família, amizade e união.

Com a criatividade a cargo da agência Ogilvy Berlim, alinhado com a assinatura ‘Taste the Feeling’ e intitulado ‘Partilha o espírito do Natal’, a Coca-Cola apresenta um vídeo, que é uma refilmagem de um anúncio de 1995 que faz, certamente, parte da memória de muitos portugueses.

Os protagonistas do vídeo são o Pai Natal, o camião vermelho e icónico da marca e todas as pessoas que querem sentir de perto o que esta época festiva tem de melhor para dar. Para assinalar ainda mais esta data, a marca inclui uma música natalícia que promete contagiar todos com o espírito desta quadra.

O vídeo é o elemento central da campanha de Natal da Coca-Cola e decorrerá até Dezembro. Presente nos canais digitais e em TV, o anúncio estará brevemente disponível em outdoor e muppies.

A Coca-Cola tem uma forte ligação ao Natal, possuindo um legado de inestimável valor que vai desde a criação da figura do Pai Natal, passando pela criatividade patente num conjunto de spots publicitários emblemáticos, onde através de elementos icónicos, como o camião da Coca-Cola e o urso polar, são transmitidos valores como a partilha, a amizade e a família.

Ficha Técnica

• Agência: Ogilvy Berlim

• Título: ‘Partilha o espírito do Natal’

• Anunciante: Coca-Cola

• Marca: Coca-Cola

• Música: Ogilvy Berlim/ Production House East City Films London