Centenas de ‘motards’ acompanham cortejo fúnebre de Paulo Gonçalves, veja o vídeo

O corpo de Paulo Gonçalves, que morreu no Rali Dakar, chegou hoje ao fim da manhã ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, com o cortejo fúnebre, acompanhado por cerca de uma centena ‘motards’, a seguir para Esposende, Braga.

Os amigos e conhecidos do malogrado piloto, que morreu na sequência de um acidente na sétima etapa da edição deste ano da maior competição de todo-o-terreno, quiseram prestar-lhe uma homenagem e acompanhar o cortejo fúnebre em direcção a Esposende, terra natal de Paulo Gonçalves.

Depois de cumpridos os necessários trâmites burocráticos, o corpo do piloto deixou as instalações do aeroporto às 11h40, com batedores da polícia a liderar o caminho e mais de uma centena de motas a seguirem na traseira do carro fúnebre.

No trajecto até à auto-estrada que liga o Porto a Esposende, alguns populares pararam na berma da estrada para aplaudir a passagem do cortejo, num clima de emoção semelhante ao vivido pelos ‘motards’, que desde as 09h30 se concentraram no aeroporto a aguardar pela chegada do corpo do piloto.

O utilizador do Youtube Pedro Figueiredo registou o momento em vídeo.

O cortejo fúnebre de Paulo Gonçalves passou pelo centro de Esposende antes de rumar à freguesia de Gemeses, onde o corpo ficará em câmara ardente, a partir das 16 horas.

O funeral vai realizar-se na sexta-feira, pelas 16 horas, na Igreja de Gemeses, em Esposende, concelho do distrito de Braga, em que foi decretado dia de luto municipal.