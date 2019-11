Centenas de finalistas fazem hoje as ‘capas’ na Madeira, veja o ambiente no exterior da Sé do Funchal

Muitos estudantes cumprem hoje a última ‘etapa’ do Ensino Secundário e vão esta sexta-feira celebrar da melhor forma possível a tradicional Bênção das Capas, como é o caso dos alunos da Escola Secundária Francisco Franco, Escola Básica e Secundária da Calheta e Escola Básica e Secundária do Porto Moniz.

No Funchal decorre, nesta altura, a missa na Sé do Funchal com os alunos da ‘Francisco Franco’, veja o vídeo do ambiente no exterior.

Bailes são esta noite

Conforme noticiou o DIÁRIO, o baile da ‘Francisco Franco’ realiza-se no Instituto do Vinho da Madeira, com os 720 finalistas preparados para dançarem ao ritmo de Phoenix RDC, artista que vem à Madeira pela primeira vez assumir o papel de cabeça-de-cartaz do baile a decorrer entre as 22 horas e as 4 da madrugada, reunindo de uma assentada seis artistas repartidos por dois palcos, um de índole mais comercial e outro de cariz alternativo.

Na Costa Oeste, os 70 finalistas da Escola Básica e Secundária da Calheta rumam ao Mercado Abastecedor dos Prazeres, numa festa que terá início às 22 horas e que se prolonga até às 6 horas da madrugada. A animação estará entregue aos DJs Samuel Neto, Oswal Cool e Feliciano.

A Norte, os 18 alunos do Porto Moniz vão trajar a rigor para o baile a decorrer no Porto de Abrigo do Porto Moniz entre 23h30 e as 6 horas de sábado, com a música a estar a cargo dos DJs Oxy e Amériko Nunez.