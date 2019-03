Carlos Teles jantou com 450 emigrantes madeirenses em Crawley

O presidente da Câmara da Calheta, Carlos Teles, participa neste momento num jantar com mais de 450 emigrantes em Crawley, uma cidade da periferia de Londres onde se estima que sete mil portugueses residam. Carlos Teles já discursou exaltando o esforço da comunidade que tem sido amplamente elogiada pela capacidade, dedicação e esforço nas mais diversas actividades.

Antes, o mayor de Crawley, Carlos Castro, agradeceu a visita do seu homólogo considerando importante este tipo de iniciativas à comunidade que ajudam a aproximar os dois povos, salientou.

Por sua vez, Eugénio Perregil, o presidente do Comité Organizador do evento social, aplaudiu a vinda do autarca calhetense e o apoio que teve dos municípios e da Empresa Diário de Notícias para colocar de pé esta actividade.