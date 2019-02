Cantor brasileiro Marcus Machado fez este vídeo para prometer “loucura total” no Carnaval do Café do Teatro

O Café do Teatro promove a festa ‘Sambódromo’, a 2 de Março, logo após o grande cortejo. O artista internacional convidado é o cantor brasileiro Marcus Machado. Trata-se de um artista que é autor de sucessos musicais como ‘Mulher Solteira’, ‘Bará Bará’, ‘Ela Quer Dançar’, entre outros temas para dançar.

Marcus Machado usou as redes sociais parar fazer um vídeo, ao final da noite de segunda-feira, no qual perspectiva a festa do próximo sábado: “Vai ser a loucura total no Carnaval do Café do Teatro”, diz o cantor.

Este evento ‘Sambódromo’ terá também a actuação das trupes e baterias de ‘Os Cariocas’ e ‘Caneca Furada’, além de bailarinas internacionais. Além disso, o evento contará ainda com a selecção musical do DJ residente Nélio Fabrício.