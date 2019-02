Cafôfo acusa em vídeo Albuquerque de ser “o principal responsável pela calamidade na Saúde”

O candidato socialista às eleições regionais de 22 de Setembro, acaba de responsabilizar o presidente do Governo Regional e seu adversário como “principal responsável pela calamidade na Saúde”.

As palavras de Paulo Cafôfo foram prestadas há minutos ao DIÁRIO e à RTP-Açores, momentos antes de ser recebido pelo secretário regional da Saúde dos Açores, Rui Luís (na foto) e pelo presidente do Conselho de Administração do Hospital Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, uma unidade de saúde que foi classificada pela DECO e distinguida por ter o melhor serviço de urgência do país.