Café do Teatro junta colaboradores em vídeo e deseja a todos “uma boa quarentena”

O grupo Café do Teatro ‘juntou’ alguns dos seus colaboradores num vídeo que serve de incentivo à população madeirense e porto-santense para cumprir à risca o confinamento obrigatório.

“Olá pessoal. Olá Madeira. Olá Porto Santo. Nós somos o grupo Café do Teatro. Continuamos cá para vos dizer que estamos no bom caminho. Os nossos bares, as nossas esplanadas, as melhores noites em breve estão de volta. Por agora fiquem em casa, pois só assim vai ficar tudo bem. Não está fácil para ninguém. Temos de fazer a nossa parte para podermos estar juntos o mais breve possível. Não se esqueçam que juntos somos mais fortes. Juntos vamos ultrapassar. Juntos vamos vencer por ti. Por nós. Por um povo. Vamos voltar ainda maiores e mais fortes. Desejamos a todos uma boa quarentena. Um enorme abraço desta grande família Café do Teatro”. É esta a mensagem que se pode ouvir no vídeo que tem a duração de 50 segundos.