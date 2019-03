‘Bomba’ de Danilo Pereira empata o jogo entre Portugal e Sérvia, veja o golaço

Uma ‘bomba’ de Danilo Pereira, aos 42 minutos, empatou o encontro de Portugal frente à Servia (1-1), em jogo a contar para a qualificação do Euro 2020. Ao intervalo, a selecção portuguesa de futebol está empatada com os sérvios, que se adiantaram no marcador por intermédio de Tadic, logo aos 7 minutos, que cobrou de forma exímia uma grande penalidade.