Bolsonaro choca o mundo ao publicar vídeo com conteúdo sexual explícito no Twitter

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, volta a estar no centro da polémica, depois de publicar na rede social Twitter um vídeo obsceno com um episódio dos festejos do Carnaval.

“Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento...”, escreveu Bolsonaro, esta terça-feira, na publicação do Twitter. No vídeo em questão vêem-se dois homens a dançar em cima de uma paragem de autocarro, protagonizando depois cenas explícitas.

“É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro”, acrescentou o governante à publicação. “Comentem e tirem suas conclusões”, rematou.

A publicação pretendia ser uma crítica ao comportamento libertino da população durante o Carnaval, uma das alturas do ano mais queridas e celebradas pelos brasileiros.

As reacções ao vídeo, que rapidamente tornou-se viral, não demoraram a chegar, revelando o desacordo dos brasileiros em relação às críticas apontadas por Bolsonaro.

Além disso, o líder brasileiro está a ser fortemente criticado pelo teor das imagens. Os utilizadores da rede social lançaram inclusivamente uma campanha online a pedir um julgamento político contra Bolsonaro, já que, segundo a lei brasileira, “proceder de maneira incompatível com a dignidade, honra e decoro” está entre os crimes contra a probidade na administração pública e poderia levar à “perda do cargo de Presidente”.