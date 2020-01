Lia Camargo é uma designer e bloguer brasileira que, a convite da TAP e do ‘Visit Madeira’ (responsável pelos diversos canais de promoção da Região na Internet), viajou até à ilha, no passado mês de Dezembro.

Desta visita ao “paraíso no meio do Oceano Atlântico” resultou um guia, disponível no blogue ‘Just Lia’ e partilhado nas redes sociais do ‘Visit Madeira’.

Em vídeo registou alguns momentos desta aventura. Confira.