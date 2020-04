‘Barbearia Madeirense’ promove iniciativa solidária que requer partilhas

A ‘Barbearia Madeirense’, situada na Rua Imperatriz Dona Amélia, lançou uma campanha solidária através da sua página de Facebook em que quanto maior for o número de partilhas mais dinheiro irá fazer reverter para a Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Madeira (AFARAM). A ideia partiu do proprietário deste espaço, André Alves, como forma de sensibilizar as pessoas num vídeo que é um “três em um”.

“Vamos receber os nossos clientes e os cuidados que vamos ter. Este vídeo tem também um fundo solidário onde em cada partilha que seja feita do mesmo, a ‘Barbearia Madeirense’ vai doar 50 cêntimos à AFARAM, ou seja, o número de partilhas transforma-se em euros. Promovemos o nosso espaço, transmitimos segurança e higiene no trabalho e, ao mesmo tempo, apresentamos uma campanha com um fim solidário”, contou o proprietário.

O vídeo, publicado há cerca de uma hora, tem já 48 partilhas e mais de 70 reacções.