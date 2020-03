Banda portuguesa lança música de esperança, veja o vídeo

‘Don’t you ever feel alone’ é o novo tema dos nortenhos ‘Times of Trouble’ (TOT), banda de um ex-concorrete do ‘The Voice Portugal’.

Disponível no Youtube desde o passado domingo, a música espera passar uma mensagem de força a todos os portugueses e a todo o mundo numa altura conturbada devido ao Covid-19.

“Estávamos a trabalhar neste tema e achámos que este era o momento certo para o divulgar. De nós para vós, porque vai ficar tudo bem (#EverythingIsGonnaToBeOk), dizem os TOT.

Em isolamento voluntário, mesmo antes de ser decretado estado de emergência, os TOT trabalharam o lançamento do ‘single’ a partir de suas casas. O áudio foi gravado dentro dos moldes do tema anterior e o’videoclip’ é uma compilação de fotos e vídeos.