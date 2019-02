Bailarina Liliana Sousa promove Carnaval da Madeira com vídeos de Samba, espreite

Hoje, pelas 21h30, a bailarina Liliana Sousa irá realizar uma performance espontânea de Samba no estabelecimento ‘Venda Velha’ e no Largo do Corpo Santo, na Zona Velha da cidade do Funchal.

Esta iniciativa de curta duração tem como objectivo divulgar o seu novo projecto, ‘Samba com Ela’, através de uma série de vídeos que aliam a dança à promoção do destino Madeira.

Liliana Sousa, tem vindo a realizar diversos clipes, onde actua tendo como cenário diferentes lugares icónicos da ilha, como miradouro do Cabo Girão, Porto Moniz, Santana ou o Garajau.

Os interessados poderão também acompanhar a publicação de novos vídeos de dança na página do facebook da Oficina de Pitágoras.

O projecto ‘Samba Com Ela’ consiste na realização de workshops e oficinas de Samba, nos dias 9, 16 e 23 de Fevereiro, das 14h às 16h, na Oficina de Pitágoras, no Funchal. As inscrições são limitadas.

De referir ainda que Liliana Sousa, professora de Matemática, além de bailarina foi uma das representantes portuguesas a desfilar no Sambódromo, no Carnaval do Rio de Janeiro, em 2016.