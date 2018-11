Assassinatos e sequestros em África do Sul preocupam comunidade madeirense, veja o vídeo

Um homem que estava dentro do seu carro, estacionado junto a um centro comercial, foi surpreendido por dois homens africanos que, depois de o abordarem, dispararam sobre ele, três vezes no peito e duas vezes no braço esquerdo.

Depois disto, retiraram a vítima do seu veículo e fugiram com o carro. O homem morreu no local.

As autoridades alertam para o sucedido e pedem às pessoas que caso souberem de quem se trata para entrarem em contacto com as entidades competentes.

Este é um crime que está a preocupar a comunidade madeirense radicada naquele país.