A Madeira lançou, no passado dia 20 de Março, a segunda fase da campanha ‘Stay home now. Dream online. Visit us later!’ (’Fique em Casa. Sonhe online. Visite-nos mais tarde!’).

O apelo é para que as pessoas descubram o destino através de 20 experiências nas plataformas digitais, reforçando que a Madeira espera por todos depois de estar controlado o vírus.

Hoje, a Madeira lançou um novo vídeo, desta vez, a sugestão vai para as levadas.