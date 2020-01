Aprenda a salvar uma vida

O Serviço Regional de Protecção Civil promoveu esta tarde uma formação em suporte básico de vida no MadeiraShopping. Neste vídeo pode ver como se mantém alguém vivo enquanto se espera pela chegada de uma ambulância. A iniciativa está integrada no projecto ‘Gestos que Salvam Vidas’ , que decorre em ‘3 Dias, 3 Centros, 3 Gestos’. Teve início esta tarde, decorre agora no dia 2 de Fevereiro entre as 15 horas e as 17h no Centro Comercial Fórum Madeira; e depois no 8 de Fevereiro no La Vie entre as 11 horas e as 13h.