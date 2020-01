Andou meia hora e até fez flexões para ver a neve na Madeira

O jovem madeirense Flávio Teixeira foi ontem (terça-feira) a pé até ao Pico do Areeiro, para vislumbrar a neve que havia caído no terceiro ponto mais alto da Madeira.

Fez o caminho a pé, dada a interdição à passagem de automóveis a partir do Chão do Areeiro, e levou cerca de 30 minutos a chegar ao destino pretendido. Ao longo do percurso e na companhia de um amigo, Flávio Teixeira correu e até fez flexões.

“Foi lindo. Foram 30 minutos até chegar ao Pico do Areeiro. Estava algum frio, mas como corri foi ainda melhor”, mencionou o jovem.

Recorde-se que tal como o DIÁRIO noticiou, nas últimas 24 horas a temperatura mais baixa registada foi de -0.6, no Pico do Areeiro. Há uma hora estavam 0ºC e não deverá voltar a nevar esta noite.