Tânia Trindade, João Caldeira, Renato Spínola e Ricardo Correia formam os D’Repente. O grupo madeirense lançou, esta quinta-feira, o videoclip de um nova música, inspirada na quadra natalícia na Madeira. O vídeo de ‘Amanhã é Natal’ contou com a colaboração de Paulo Ferraz e Eduardo Costa. As imagens foram captadas na Região, com destaque para Santa Cruz, Funchal e São Vicente.