Alemão veio de propósito à Madeira para fazer mergulho no Manta Diving Center

O Manta Diving Center surgiu na década de 80 sendo actualmente o mais certificado e premiado centro de mergulho da Ilha da Madeira. Com uma localização privilegiada, parte do Galo Resort Hotels e integrado na reserva natural subaquática do Garajau, o centro oferece uma experiência subaquática única.

Um turista alemão decidiu assim vir à Madeira propositadamente para mergulhar neste centro e registou tudo em vídeo.