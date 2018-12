Albuquerque participa em almoço em Joanesburgo oferecido pelo Consulado Geral e pela Academia do Bacalhau, veja o vídeo

O presidente do Governo Regional participa esta quinta-feira num almoço em Joanesburgo, na África do Sul, oferecido pelo Consulado Geral e pela Academia do Bacalhau.

Miguel Albuquerque reiterou a vontade de apoiar instituições de solidariedade, mas lamentou que a burocracia portuguesa dificulte a celeridade de uma subvenção.

Por seu turno, o presidente da Academia do Bacalhau estabeleceu um ano positivo sobretudo por ter angariado mais de meio milhão de randes que vão ser distribuídos por seis associações de caridade.

Antes, o Cônsul-Geral, Francisco Geraldes, elogiou o trabalho do Estado, em especial através da Segurança Social que executa no auxílio à comunidade mais desfavorecida.