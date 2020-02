Aí está o vídeo promocional da comédia ‘Ding Dong’ que vem à Madeira

O DIÁRIO de Notícias apresenta o seu primeiro evento cultural de 2020, a peça ‘Ding Dong’, de Marc Camoletti com produção Yellow Star Company. O espectáculo tem duas sessões previstas, 28 e dia 29 de Fevereiro, entre as 21 horas e as 22h30, a acontecer no Centro de Congressos Casino da Madeira.

Eis a sinopse: “Bernardo descobriu que a sua mulher, Joana, tem um caso com Roberto. Bernardo dá a Roberto duas opções para compensar a traição: dormir com a mulher de Roberto para manter as coisas empatadas, ou ele vai matá-lo. Escusado será dizer que Roberto decide deixar Bernardo dormir com sua mulher. Para conseguir cortejá-la, Bernardo prepara um jantar com os dois casais presentes - para a frustração de sua empregada sobrecarregada e mal paga, Maria Luísa. No entanto, em vez de trazer sua mulher para o jantar, Roberto paga que a Bárbara, uma “garota de programa”, para fazer de sua esposa, naquela noite. Enquanto isso, Jacqueline não sabe que Bernardo descobriu seu caso amoroso com o Roberto e fica chocada ao saber que seus convidados do jantar são o seu amante e, supostamente, sua mulher, que ela também nunca conheceu. A situação torna-se ainda mais confusa e hilariante, quando a mulher de Roberto, Julieta, aparece no jantar...”

FICHA TÉCNICA

Com produção: Yellow Star Company

Organização: DIÁRIO de Notícias

Patrocínio: Fórum Madeira, Alberto Oculista e Santander Totta

Apoio: Madeira Rent e Manica Soluções

Tradução, adaptação e encenação: João Didelet

Cenografia e figurino: Fred Klaus

• Classificação etária: +12 anos

• Elenco: Andreia Dinis, Gonçalo Diniz, João Didelet, Melânia Gomes, Núria Madruga e Sofia Baessa

• Bilhetes à venda em:

Lojas DIÁRIO, Lojas Flow, Fórum Madeira, Casino da Madeira (recepção da sala de jogo), Tabacaria Silva & Gomes (Av. Infante), Tabacaria Becas (Machico) e Clube de Vídeo (R.Brava).

Também pode adquirir on-line em: iniciativas.dnoticias.pt