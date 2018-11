Adeptos do Marítimo contestam equipa à saída do Estádio da Madeira, veja o vídeo

“Vocês são uma vergonha” ou “O Marítimo é nosso até morrer” foram algumas das mensagens menos amigáveis dirigidas pelos adeptos verde-rubros aos jogadores e equipa técnica, enquanto estes subiam para o autocarro que os trazia de volta para a baixa do Funchal.

Os ânimos exaltaram-se após a derrota averbada pelo emblema do Almirante Reis, no Estádio da Madeira, esta noite, frente ao Nacional, por 1-0, fazendo com que um grupo de apoiantes, escoltado pela PSP, desse voz à visível insatisfação.

Após a quinta derrota consecutiva para o campeonato, o conjunto liderado por Cláudio Braga atravessa o pior momento da temporada, enquanto os alvinegros com esta vitória saíram do último lugar da classificação geral da I Liga e estão já a um ponto dos verde-rubros.