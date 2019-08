O grupo 4Litro vai actuar amanhã, às 22h30, na Festa dos Lameiros, em São Vicente.

Mas enquanto a festa não arranca, optaram por fazer a “festa do lameiro” com uma piscina e um balde de terra, convidando “o pessoal” a assistir ao espectáculo, num vídeo que já conta com 18 mil visualizações.

Os humoristas prometem “fazer uma lameirada do caraças”.