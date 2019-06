Veja o antes e depois do Estádio dos Barreiros

Escreveu a arquivista Manuela Marques, informação que pode ser recolhida no extenso Arquivo Regional da Madeira, que as obras do Estádio dos Barreiros foram adjudicadas em 1953, e que este acabou por ser inaugurado em 1957. Entretanto, muitas mais obras foram feitas e muito mudou. Mesmo que para pior: como o Parque de Estacionamento nas traseiras do actual Estádio do Marítimo que começou em obras em 2016 e, passados três anos, é um exemplo de poluição visual na ilha, com uma estrutura levantada... e inacabada. O ‘Galinheiro’ era melhor acolhido pela maior parte da população.

