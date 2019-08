Veja o ambiente que já se vive no Parque de Santa Catarina à espera de James Arthur

O Parque de Santa Catarina, aos poucos vai ficando ‘composto’, depois das portas do recinto terem aberto pouco depois das 18 horas. No local, é muita a expectativa para o concerto do britânico James Arthur, mas, por enquanto, e já que a lotação ainda não está esgotada, as pessoas aproveitam a ‘calma’ para usufruir um pouco do espaço e comer qualquer coisa, já que a fila para os espaços de ‘restauração’ é grande.