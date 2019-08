Veja como mudou a freguesia do Seixal no Porto Moniz em 134 anos

A freguesia do Seixal, no concelho do Porto Moniz, é esta segunda-feira o local escolhido no âmbito da rubrica ‘Antes e Depois’.

O retrato mais antigo, da autoria da Photographia Vicentes, data de 1885 e podemos constatar a evolução da freguesia a Norte da ilha da Madeira, que hoje está dotada de melhores acessos viários e infra-estruturas de apoio, como é o caso do Cais ou do Clube Naval. Para ver e reviver.