Veja as primeiras fotos da luminosa e colorida decoração de Natal no Funchal

Nos próximos cerca de um mês e uma semana, o Funchal vai estar iluminado pelas Luzes de Natal, que hoje foram ligadas em toda a sua extensão e esplendor.

Numa época que é de festa, muitos milhares não quiseram perder a oportunidade de verem, sem mais demoras, as novidades (poucas) das decorações alusivas à quadra. O trânsito rodoviário e pedestre rapidamente se tornou num pára e arranca pouco habitual aos domingos.

Mas como a tradição é ainda valorizada por muitos madeirenses, a que se juntaram os turistas deleitados pelo ‘presente’ especial durante a sua visita à Madeira, eis que o primeiro dia de Dezembro se fez luz de várias cores e feitios, sons com músicas alusivas ao Natal e gente de todas as idades, muitos com câmeras e telemóveis em punho para perpetuar os momentos.

A iluminação perdurará até ao dia 6 de Janeiro de 2020, quando o grosso da festa já há muito passou e o novo ano já chegou.