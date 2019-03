Veja as imagens da apresentação do percurso Histórico-Militar do Funchal

Informações Gerais do percurso

O percurso Histórico-Militar do Funchal integra os núcleos históricos de Santa Maria Maior, Sé e São Pedro. Apresenta um grau de dificuldade baixo, boa acessibilidade e pode ser percorrido durante uma manhã ou uma tarde. É composto por 17 pontos de paragem, incluindo dois locais com vista panorâmica, no início e no final da vista, numa extensão de 7 quilómetros.