Veja as fotos dos dois primeiros dias do projecto que levou madeirenses ao continente ‘E depois do Mar’ é uma iniciativa da FN hotelaria, em colaboração com o DIÁRIO e com a Câmara Municipal do Funchal. A empresa especializada na concepção, instalação e manutenção de equipamentos para hotelaria, restauração e instalações industriais, quis levar de viagem 10 madeirenses que nunca tinham saído da ilha da Madeira.