Veja as fotos do desfile de Patrícia Pinto no Mercado dos Lavradores

A estilista Patrícia Pinto apresentou este sábado, 16 de Novembro, a colecção de Inverno ‘The Space Between’, no Mercado dos Lavradores. Um momento importante para partilhar com o público a sua criatividade e a forma como ‘comunica’ com as pessoas através da roupa.

O desfile contou com a participação de várias manequins madeirenses de renome que há muitos anos pisam os palcos da moda regional. Entre elas, destaque para Licínia Macedo que aceitou o desafio de voltar aos desfiles no papel de manequim e para seis jovens estudantes que se estrearam na passerelle.

A estilista contou com o apoio da filha Matilde que apresentou alguns coordenados, tendo encerrado o desfile cheia de felicidade e gratidão, sentindo-se totalmente preenchida.