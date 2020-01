Veja as fotos da primeira acção de Dolores Aveiro como embaixadora da MultiOpticas

Dolores Aveiro protagonizou, esta tarde, a sua primeira acção enquanto embaixadora da MultiOpticas: um rastreio visual a todos os alunos da Escola da Ladeira, no Funchal.

Nesta iniciativa -- realizada no âmbito da responsabilidade social da óptica portuguesa e que deverá repetir-se noutras regiões do país -- foram ainda oferecidos óculos a todas as crianças que deles necessitam.

Além de Dolores Aveiro, marcaram presença na ocasião a directora de Marketing da MultiOpticas, Sandra Silva e do director regional da Educação (DRE), Marco Gomes.

A propósito da saúde visual infantil na Madeira, o governante afirmou ao DIÁRIO, que “na RAM, a DRE desenvolve um conjunto alargado de iniciativas que se situam no âmbito da saúde visual dos alunos, desde rastreios, monitorização e disponibilização de produtos de apoio e de suporte à aprendizagem que respondam às necessidades dos alunos”.

Para este efeito a DRE possui “duas divisões que intervêm nesta área, concebendo planos de acção e intervenção no âmbito da saúde visual”, explicou o director regional.

Referir ainda que a primeira campanha da marca MultiOpticas, com o mote ‘Mãe de Portugal’, estrelada por Dolores Aveiro, chega às lojas amanhã (dia 23 de Janeiro) e estará presente em televisão, rádio, ‘outdoor’ e digital.