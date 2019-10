Recepção calorosa do Dragon Force na chegada do FC Porto ao Funchal

Vários atletas do ‘Dragno Force Madeira’ tiveram a oportunidade, ontem à noite, de saudar e ver de perto as estrelas do FC Porto, que hoje medem força com o Marítimo, numa partida a contar para a I Liga, disputada às 18h45 nos Barreiros.

Os pequenos futebolistas aproveitaram para tirar selfies e pedir autógrafos aos dragões, logo à chegada ao hotel Pestana Casino, onde a equipa está hospedada, nesta deslocação ao Funchal.