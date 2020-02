Entre trupes convidadas, participações especiais, associativismo local e participações individuais, foram cerca de 450 os foliões que animaram o Desfile de Carnaval no Porto Moniz, uma iniciativa da autarquia local.

O cortejo arrancou às 15h30, do Porto de Abrigo do Porto Moniz, percorrendo as principais artérias da Vila até à frente-mar . No final houve entrega de prémios para os melhores disfarces.