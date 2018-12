Natal no Porto Santo arrancou com mais de 60 mil lâmpadas, veja as fotos

O relógio assinalava 19 horas neste domingo quando o presidente da autarquia, Idalino Vasconcelos, deu ordem para arrancar com os festejos natalícios na Ilha Dourada. Atracções vária duas grandes árvores de natal com 15 metros, o lindo presépio e ainda uma aldeia de Natal são as decorações que marcam a quadra no Porto Santo.

O início das festividades deu-se no largo dos edifícios públicos e teve uma boa moldura humana para apadrinhar este evento, bem como muitas luzes, mais especificamente mais 60 mil lâmpadas, entre outros pontos de interesse, como é o caso da aldeia do natal, igualmente, situada no largo dos edifícios públicos.

O presidente da edilidade, Idalino Vasconcelos, acompanhado pela presidente da assembleia municipal, Fátima Silva, e a presidente da junta de freguesia, Joselina Melim, disse ao DIÁRIO que “o Natal tanto aqui no Porto Santo, Madeira ou mesmo em Portugal continental, é uma festa muito importante para as pessoas”.

“Todos os municípios, todas as Juntas por esse país fora, tentam sempre fazer o seu melhor para festejar este grande acontecimento”, disse o autarca. Idalino Vasconcelos frisou ainda que este ano a autarquia “tentou dar uma volta na decoração”, com “mais luzes” o que é “muito importante e para esta data natalícia”.

Há a salientar na decoração, duas árvores com 15 metros de altura, uma localizada no largo dos edifícios públicos, a outra perto da cais da cidade, com o presépio a ficar localizado no Largo das Palmeiras, junto ao antigo edifício dos paços do concelho.

Na programação para quadra festiva destaque para o próximo dia 12, com os vários cantares de Natal por parte dos alunos das escolas locais, bem como o dia 16 com a actuação grupo de teatro da ACES.

No dia 21 e 22 dá-se o Mercadinho de Natal, com vários artistas convidados. No dia 22 decorre a corrida de atletismo (Eduardo Faustino) organizada pelo BR GYM.