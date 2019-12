Natal já chegou ao Mercado dos Lavradores, veja as fotos

Arrancou este domingo, dia 1 de Dezembro, a 5.ª edição do ‘Natal na Praça’, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, que vai reunir no Mercado dos Lavradores, ao longo dos três primeiros domingos de Dezembro, um total de 127 comerciantes.

O ‘Natal na Praça’ decorre nos dias 1, 8 e 15 de Dezembro, das 9 às 21 horas.

Hoje, a ‘festa’ começa com uma feira de ‘Decoração, Acessórios e Moda’; o dia 8 de Dezembro será, por sua vez, constituído pela apresentação de ‘Iguarias do Natal madeirense’ e, finalmente, no último domingo do evento, dia 15, o Mercado será preenchido por diversas mostras locais, a partir das ‘Feiras Temáticas’ que são dinamizadas semanalmente ao longo de todo o ano, nomeadamente com artesanato, alfarrabismo, velharias e gastronomia.