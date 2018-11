Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a Selecção Nacional de Futebol de Rua

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu no Palácio de Belém, em Lisboa, a Selecção Nacional de Futebol de Rua que alcançou o quarto lugar no Mundial da modalidade que se realizou no México.

O atleta madeirense, Mariano Abreu (o que se encontra com o trofeu na mão), recebeu o prémio de melhor guarda-redes da competição.