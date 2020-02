Lituano veio à Madeira e registou passagem em fotografias

Giedrius Kaminskas, um turista lituano que passou pela Madeira, decidiu registar a experiência vivida na ilha com várias fotografias publicadas na sua página de Instagram, intitulada ‘Ka Gi Travels’.

Recorrendo, sobretudo, a imagens aéreas, por via da sua Dji Mavic 2 Pro, o lituano mostrou os sítios por onde passou, com destaque para o Seixal, Curral das Freiras, Paul do Mar, Ponta do Pargo ou Funchal.