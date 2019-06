Kinsey Wolanski invadiu a final da Liga dos Campeões e já ganhou 3 milhões de seguidores no Instagram

Kinsey Wolanski, a modelo de 22 anos que invadiu o terreno de jogo da final da Liga dos Campeões, no passado sábado, está nas bocas do mundo. Primeiro, porque o tempo em que esteve dentro de campo equivaleu em termos de publicidade, segundo especialistas, a 3,55 milhões de euros, e depois porque arrecadou em menos de 24 horas mais de três milhões de seguidores no Instagram, conta que neste momento já nem é possível aceder, visto que terá sido eliminada pelo próprio Instagram, como depois a jovem contou no Twitter.

A namorada do famoso Vitaly, que ficou célebre por invadir a final do Campeonato do Mundo, no Brasil, em 2014, assumiu que é este género de situações que a fazem ter prazer em viver. “Faz coisas que te assustem, sai da tua zona de conforto. Vivo pelos momentos que fazem o meu coração acelerar”, referiu na sua conta de Twitter.