Imagens mostram cumprimento ‘rigoroso’ da quarentena no Porto Santo

Nesta segunda fase do Estado de Emergância, declarado na sequência da pandemia de Covid-19, os porto-santenses continuam a cumprir escrupulosamente o auto-isolamento, ficando em casa.

O DIÁRIO percorreu a cidade de Vila Baleira e deparou-se com estradas praticamente desertas, onde poucos carros circulam.

Nas ruas permanecem as forças da autoridade, GNR e PSP (devidamente equipadas com luvas e viseiras), que procedem à fiscalização às restrições de circulação, em vários pontos e residências da Ilha, além do Hotel Praia Dourada (local designados para o cumprimento de quarentena obrigatória para quem chega ao Porto Santo).