Conforme o anunciado na última quarta-feira, a Associação Desportiva do Campanário (ADC) retomou hoje, dia 15 de Maio as suas actividades físicas desportivas, com um programa de ginástica aberto a toda a população.

A data é especial, porque a ADC comemora hoje o seu 23.º aniversário.

Fundada a 15 de Maio de 1997, por iniciativa e convite de Luís Drumond, fundador e presidente desta associação até à data, a ADC tem vindo a crescer e a alargar a sua influência, indo actualmente muito além da orientação inicial de promover exclusivamente o desporto de recreação e lazer, entrando pelas áreas da educação (Espaço Net), da saúde (múltiplas acções da sensibilização e promoção da saúde através do exercício físico), do apoio social (apoios vários no transporte de idosos e crianças) e do património (núcleo do Calhau da Lapa, antigo Quartel do Massapez e concurso de presépios), entre outras áreas.