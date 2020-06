O CS Marítimo defronta o Vitória de Setúbal no Estádio dos Barreiros, no Funchal, num clima atípico devido à pandemia de covid-19. Ao contrário do habitual, o encontro que tem início marcado para as 18 horas não contará com adeptos nas bancadas, pelo que tanto no interior como no exterior do recinto desportivo reina a calma e pacatez.

Apenas os elementos afectos às duas equipas, bem como elementos de segurança, socorro e comunicação social podem estar no interior do estádio.