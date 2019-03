Fotógrafos e modelo internacionais retratam beleza da Madeira

Os registos captados na sua grande maioria por via aérea, com recurso a um drone, são de cortar a respiração, e encantaram os fotógrafos, como se pode comprovar nas diversas descrições das fotos.

Todos eles estiveram pela Região durante uma semana e aproveitaram para retratar algumas das paisagens mais bonitas da ilha, isto ao mesmo tempo que também publicitavam alguns produtos no Instagram, rede social onde todos juntos congregam mais de 390 mil seguidores. Michael é seguido por 44,3 mil pessoas, Josefwitti reúne 56,4 mil seguidores, Jan Kolkrabenjan tem 59,9 mil ‘followers’ e Marvin Kuhr conta com 230 mil seguidores.

Michael Schirnhofer e Josefwitti Schlager são dois fotógrafos austríacos muito conhecidos no seu país e decidiram passar pela Madeira juntamente com outros dois profissionais: os germânicos Jan Kolkrabenjan e Marvin Kuhr.

E toda esta equipa proveniente da Áustria e Alemanha não viajou sozinha, muito pelo contrário. No avião veio também a modelo Marisa Hampe, que conta com 136 mil seguidores no Instagram, e que aproveitou para conjugar a sua beleza com a da Madeira. A viajante passou pelo Jardim Botânico, Fanal, Ponta do Sol, Seixal, Ponta de São Lourenço e ainda Pico do Areeiro.

Ora, com os 390 mil seguidores que os fotógrafos têm ao todo no Instagram, juntamente com os 136 mil da modelo, foram alcançados cerca de 526 mil internautas com as publicações destas fotografias ‘clicadas’ na Madeira e partilhadas na referida rede social, o que acabou por se tornar num fantástico meio de promoção da Região.