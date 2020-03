Fotógrafo madeirense retrata Lisboa em 24 imagens

O fotógrafo madeirense Valter Gouveia, a residir em Lisboa, pegou na máquina fotográfica e retratou os dias que se vivem pela baixa da capital portuguesa, em pleno estado de emergência.

Lisboa está “praticamente deserta e só com alguns turistas”, conta Valter Gouveia, que comparando com outros tempos vislumbra uma cidade com “pouca gente na rua e quase todos os negócios fechados”.

“Onde vi mais gente foi na zona de Alvalade onde existem as padarias abertas com venda de café para fora”, indicou, abordando ainda a foto de destaque desta fotogaleria. “Era um casal chinês a sair do supermercado no Parque das Nações. A mulher viu-me e fugiu”, relatou.

As passagens por Lisboa circunscreveram-se ao Campo Grande, Avenida da Liberdade, Praça do Comércio, Praça dos Restauradores, Parque das Nações e Santa Apolónia.