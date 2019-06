Festival do Atlântico com ‘cores’ mexicanas

Realizou-se esta noite o terceiro espectáculo piromusical integrado no Festival do Atlântico. A cargo da coreografia musical e pirotécnica esteve a empresa ‘Pirotecnia Reyes’, oriunda do México e vencedora do concurso do Festival do Atlântico do ano passado, que apresentou mais uma proposta para fazer brilhar os céus na baía do Funchal.

O espectáculo intitulado ‘Baila México’, encerrou um dia de intensa animação e que, acima de tudo, cumpre com os objectivos deste tão importante cartaz turístico que assinalou este fim-de-semana 88% de taxa de ocupação hoteleira.