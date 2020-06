Estes são os principais títulos de hoje na imprensa nacional

Correio da Manhã:

- “Paga 22 milhões para fugir à cadeia”

Público:

- “Peso da despesa pública no PIB vai ter a maior subida desde 1953”

Jornal de Notícias:

- “Estrangeiros naturalizados já são o dobro dos nascimentos”

Jornal i:

- “Onde param os originais de Zeca Afonso?

- “Entrevista a Arnaldo Trindade, editor do artista: ‘As vendas do Zeca Afonso depois do 25 de Abril caíram em flecha”

Negócios:

- “Pandemia prejudica mais a receita que a despesa no OE”

A Bola:

- “Lage resiste”

- “Há desgaste com a SAD, mas a saída não é hipótese”

- “Treinador não falou com o presidente depois do empate em Portimão”

Record:

- “Rubem Amorim estabelece meta ambiociosa: ‘Objetivo é vencer todos os jogos até ao fim’”

O Jogo:

- “Os 400 milhões de Sérgio”

- “Sete jogadores da geração campeã da Europa de clubes já foram utilizados por Conceição”